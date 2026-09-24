Polícia Civil prende dois familiares acusados de estuprar adolescente de 12 anos no Rio

Policiais civis da 24ª DP (Piedade) prenderam, nesta quarta-feira (23), dois homens por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos. Os presos são o companheiro da avó e um tio materno da vítima e foram localizados em Vigário Geral, Zona Norte do Rio.

A investigação começou após a adolescente fugir de casa e pedir ajuda a um policial militar durante um patrulhamento. Na ocasião, ela relatou que vinha sofrendo abusos sexuais dentro da própria residência e apontou os dois homens como responsáveis.

A partir da denúncia, a 24ª DP iniciou as diligências, que incluíram exame de corpo de delito, levantamento de informações junto às unidades de acolhimento pelas quais a adolescente passou e depoimentos de pessoas envolvidas no atendimento. A vítima também foi ouvida.

De acordo com as apurações, os abusos atribuídos ao companheiro da avó teriam começado com toques íntimos e evoluído para outros atos de natureza sexual. A adolescente afirmou ainda que chegou a contar sobre os episódios à avó, que não acreditou nos relatos da neta.

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Em relação ao tio, a vítima relatou episódios reiterados de violência sexual depois que ele passou a morar na residência da família. O último caso teria ocorrido no dia 14 de setembro, poucos dias antes de a adolescente deixar a casa e conseguir pedir ajuda.

Após a vítima ser encaminhada para acolhimento e atendimento especializado, os agentes localizaram os dois criminosos e passaram a monitorá-los. Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil representou pelas prisões.

Com a expedição das ordens judiciais, os policiais realizaram diligências em Vigário Geral e prenderam os dois homens. Contra eles, foram cumpridos mandados de prisão temporária.