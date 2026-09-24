Pai é preso após jogar filha de 5 meses em calçada após fim de relacionamento

As circunstâncias da ocorrência e as medidas adotadas em relação à criança estão sendo investigadas pelas autoridades - Foto: Divulgação

As circunstâncias da ocorrência e as medidas adotadas em relação à criança estão sendo investigadas pelas autoridades - Foto: Divulgação

Um homem foi preso ontem (23) após jogar a própria filha, de apenas cinco meses, em uma calçada depois do fim do relacionamento com a mãe da criança. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, o suspeito teria usado a bebê como forma de atingir emocionalmente a ex-companheira.

O caso ocorreu após a separação do casal e mobilizou as autoridades. A criança, que foi deixada na calçada, foi localizada e recebeu atendimento. De acordo com a Polícia Civil, a bebê está fora de perigo.

O homem foi detido e deverá responder pelo crime de vicaricídio, relacionado à agressão contra a filha. O termo vicaricídio significa o caso em que uma pessoa agride ou ameaça um filho ou outro familiar próximo com a intenção de provocar sofrimento emocional no parceiro ou ex-parceiro.

As circunstâncias da ocorrência e as medidas adotadas em relação à criança estão sendo investigadas pelas autoridades.

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