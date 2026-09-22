Turista alemão é baleado durante tentativa de assalto em Santa Teresa

Um turista alemão, de 55 anos, foi baleado de raspão durante uma tentativa de assalto na tarde desta terça-feira (22), na Rua Dias de Barros, em Santa Teresa, no Rio.

Segundo informações, o homem estava com um grupo de turistas quando foi abordado por criminosos que estavam em uma motocicleta. Durante a ação, a vítima reagiu à abordagem e um dos assaltantes efetuou um disparo, que acabou atingindo o turista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h19 e encontrou o homem com um ferimento provocado pelo tiro. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

De acordo com a direção da unidade de saúde, o turista recebeu atendimento e teve alta posteriormente.

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Após o crime, equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) realizaram buscas na região para tentar localizar os suspeitos.

Imagens de câmeras de segurança registraram parte da abordagem. Os criminosos fugiram de motocicleta após o disparo.