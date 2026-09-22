Motoboy morre após perder controle da moto e bater em poste em São Gonçalo

O corpo de Jefferson foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó - Foto: Divulgação/ArquivoOSG/Enzo Britto

O corpo de Jefferson foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó - Foto: Divulgação/ArquivoOSG/Enzo Britto

Um motoboy morreu após perder o controle da motocicleta e bater contra um poste na noite dessa segunda-feira (21), em São Gonçalo. O acidente aconteceu por volta das 23h45, na Rua Doutor Getúlio Vargas, na altura do número 950.

A vítima foi identificada como Jefferson Ferraz, de 32 anos, conhecido como “Nino”. Segundo familiares, ele teria tentado desviar de um carro antes de perder o controle da moto. Jefferson morreu no local. O corpo foi encaminhado para o IML de Tribobó.

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O motoboy deixa esposa e três filhas, de 1, 6 e 12 anos. “É uma dor que não dá nem pra explicar”, disse uma familiar.

Morador da Engenhoca, em Niterói, Jefferson era conhecido pelo jeito tranquilo e pela paixão pelo futebol. “Ele era tranquilo, todo mundo gostava dele. Adorava jogar futebol”, relatou o irmão.

De acordo com a família, a paixão pelo futebol marcou trajetória de Jefferson | Foto: Divulgação

Ainda não há informações sobre o sepultamento.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca