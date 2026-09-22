Quatro homens são presos e um é baleado durante ação da PM em Maricá
Ocorrência aconteceu no conjunto Minha Casa Minha Vida
Quatro homens foram presos e um acabou baleado durante uma ação do 12º BPM (Niterói) no conjunto Minha Casa Minha Vida, em Inoã, Maricá, nesta terça-feira (22).
Segundo a Polícia Militar, equipes receberam informações sobre a presença de criminosos armados na localidade e seguiram até a região para verificar a denúncia.
Na Rua Tapajós, os policiais perceberam um grupo em atitude suspeita. Durante a tentativa de abordagem, um deles conseguiu fugir. Outros quatro foram detidos.
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Durante a ação, os policiais apreenderam duas pistolas, além de carregadores e munições. Também foram encontrados 322 trouxas de cocaína, 70 pedras de crack, 145 invólucros de maconha, R$ 143 em espécie, três celulares e um rádio transmissor.
Após as prisões, os policiais seguiram realizando buscas na região e houve confronto. Depois de controlar a situação, os militares localizaram um homem baleado, que estava com uma pistola.
O ferido foi levado para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Não há informações sobre seu estado de saúde. Os presos seguiram para a 82ªDP (Maricá), onde o caso foi registrado.