Bombeiros encontram helicóptero com corpo do cantor Rick

Além do artista, estavam no helicóptero o piloto e copiloto, o empresário Bruno Avelar e ainda o videomaker Paulo Soares - Foto: Agência Brasil

Além do artista, estavam no helicóptero o piloto e copiloto, o empresário Bruno Avelar e ainda o videomaker Paulo Soares - Foto: Agência Brasil

Os bombeiros de Santa Catarina encontraram, nesta terça-feira (22), por volta das 12h, na Serra Catarinense (SC), os destroços do helicóptero em que viajava o cantor Rick, da dupla Rick e Renner. Havia cinco pessoas a bordo da aeronave e não há sobreviventes. Além do artista, estavam na aeronave o piloto e copiloto, o empresário Bruno Avelar e ainda o videomaker Paulo Soares.

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A aeronave desapareceu na tarde de ontem, quando saiu de Porto Belo (região litorânea) em direção à cidade de São Joaquim, ambas em Santa Catarina. As buscas entraram pela madrugada e tiveram de ser brevemente interrompidas devido à falta de visibilidade. Os trabalhos foram retomados de manhã.

Após encontrar a aeronave, os bombeiros agora trabalham para retirar os corpos do local e para que a Polícia Científica faça a perícia e as investigações necessárias. A operação de resgate teve o apoio de um helicóptero, mais de 40 bombeiros, cães farejadores e drones de identificação térmica.

* Em apuração