Dois homens são presos com drogas e pistola após denúncia

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), que fazem parte do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), após a análise de dados e riscos, e com informações recebidas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), detiveram na tarde de sexta-feira passada (17), na Rua Piauí, na Comunidade de São Leopoldo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, os criminosos Pedro Henrique Rodrigues de Freitas, de 21 anos, e Walace Roger Givegir, de 41 anos. Eles estavam na posse de armamentos e uma grande quantidade de entorpecentes que eram vendidos na região dominada pela organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Com informações em mãos e seguindo as orientações institucionais, no que se refere aos indicadores do SIM, durante um patrulhamento na Comunidade de São Leopoldo, os policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT Delta), ao chegarem ao local indicado na denúncia, notaram vários criminosos que estavam sob uma cobertura. Durante a ação policial, os criminosos dispararam vários tiros contra os policiais. Em seguida, os traficantes tentaram fugir, sendo realizado um cerco tático na região. É importante destacar que nenhum policial ou criminoso foi atingido pelos disparos.

Durante as buscas que se seguiram ao cerco, os policiais entraram em um quintal, onde encontraram os dois criminosos, que, ao perceberem a presença policial, se deitaram no chão e se renderam. A busca prosseguiu para localizar os outros indivíduos que haviam fugido, resultando em buscas em uma área de vegetação alta, onde foi encontrada uma mochila marrom contendo os seguintes itens: 01 pistola Taurus PT 917, calibre 9mm, 01 carregador de pistola, 17 munições calibre 9mm (intactas), 02 rádios transmissores, 01 aparelho celular, 300 trouxinhas de maconha, 155 pinos de cocaína e 70 pedras de crack.

Leia também:

Polícia Civil combate quadrilha suspeita de causar prejuízo de R$ 2 milhões com roubos de cargas

Comerciante de 75 anos é morto a tiros durante assalto a bar em São Gonçalo





Diante dos fatos, os detidos e o material apreendido foram levados à 54ª DP (Belford Roxo), onde as medidas judiciais pertinentes às prisões e aos entorpecentes foram tomadas, sendo os dois autuados pelos crimes de Resistência, Associação para o Tráfico de Drogas e Porte de Armas de Fogo, sendo posteriormente encaminhados a uma unidade prisional da SEPPEN/RJ, onde estão sob custódia à disposição da Justiça.

Adicionalmente, vale informar que o criminoso Walace Roger possui várias passagens pelo sistema carcerário entre 2013 e 2026, todas relacionadas ao crime de Tráfico de Drogas, além de ter uma fuga registrada em dezembro de 2017, durante o indulto de Natal daquele ano, sendo recapturado somente em julho de 2018.

A colaboração da comunidade é fundamental para auxiliar as forças de segurança na captura de criminosos que estão em liberdade de forma ilegal. Se você observar atividades suspeitas ou souber o paradeiro de alguém que desrespeita ordens judiciais ou locais de venda de drogas, pode fazer uma denúncia de forma anônima e segura. Para isso, utilize o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, garantindo sigilo total sobre a identidade do denunciante.

Além disso, é possível enviar informações pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177, uma técnica que oculta detalhes que podem identificar a pessoa que faz a denúncia.