Comerciante de 75 anos é morto a tiros durante assalto a bar em São Gonçalo

Idoso tentou fechar a porta ao perceber que seria roubado. Assaltantes atiraram contra ele - Foto: Divulgação

Idoso tentou fechar a porta ao perceber que seria roubado. Assaltantes atiraram contra ele - Foto: Divulgação

Um comerciante, de 75 anos, identificado como Severino José da Siva, foi morto a tiros durante um assalto a um bar na madrugada deste sábado (19), no bairro Nova Cidade, em São Gonçalo.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu na Rua Mário Daflon. Severino estava fechando o estabelecimento quando criminosos chegaram ao local.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido por quatro homens, em duas motocicletas, uma Sahara vermelha e uma Twister preta. As placas dos veículos não foram identificadas.

Ao perceber que seria assaltado, Severino tentou fechar as portas do estabelecimento. Um dos criminosos teria efetuado um disparo, que atravessou a porta e atingiu a vítima.

Equipes dos Bombeiros foram acionadas e encontraram o homem caído no interior do bar, sem vida.

De acordo com apuração policial, os criminosos teriam praticado outro roubo em um estabelecimento comercial da região cerca de cinco minutos antes do ataque ao bar.

Agentes de Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investigam o caso. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos criminosos.