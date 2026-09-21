Polícia Civil combate quadrilha suspeita de causar prejuízo de R$ 2 milhões com roubos de cargas

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) deflagraram, nesta segunda-feira (21), uma operação contra uma quadrilha ligada ao Terceiro Comando Puro (TCP). Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em Parada de Lucas, Barra da Tijuca e Cordovil. A investigação identificou quatro roubos de cargas e a subtração de pelo menos 40 pneus, com prejuízo superior a R$ 2 milhões.

Durante as diligências, em Vigário Geral, os agentes foram covardemente atacados por criminosos armados e houve confronto. Até o momento não há registro de feridos.

A partir da análise conjunta das ocorrências, os agentes identificaram indícios de uma estrutura responsável pela retirada, transporte e possível receptação dos pneus e rodas. Em um dos casos, uma carga de carne avaliada em mais de R$ 318 mil foi roubada e dez pneus foram retirados do caminhão, que ficou impossibilitado de deixar a comunidade. Em outra ocorrência, criminosos subtraíram uma carga da Nestlé avaliada em mais de R$ 500 mil e retiraram 18 pneus completos e estepes da carreta. Um adolescente apontado como envolvido no primeiro crime foi identificado e apreendido após investigação da DRFC e cumprimento de mandado.

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No terceiro caso, criminosos armados com fuzis e pistolas obrigaram o motorista de um caminhão, abordado na Avenida Brasil, a seguir até o Complexo da Maré, onde fizeram o transbordo de uma carga de carne avaliada em mais de R$ 1 milhão. Durante a ação, também retiraram rodas e pneus da carreta. No quarto roubo, no Chapadão, os criminosos utilizaram uma retroescavadeira para abrir o baú de um caminhão e retirar uma carga de biscoitos da Piraquê, avaliada em mais de R$ 210 mil. Seis pneus, um macaco e uma chave de roda também foram levados.

Com base no trabalho de inteligência e investigação, a DRFC identificou veículos e estabelecimentos comerciais que teriam sido utilizados no transporte e na possível receptação dos materiais. A ação busca localizar rodas, pneus, mercadorias roubadas, veículos e outros elementos que possam esclarecer a participação dos envolvidos. As investigações prosseguem para identificar todos os integrantes da cadeia criminosa, desde os executores dos roubos até os possíveis receptadores.