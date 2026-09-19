Mulher é baleada no Barro Vermelho, em São Gonçalo

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida por uma equipe do Samu - Foto: Divulgação

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida por uma equipe do Samu - Foto: Divulgação

Uma mulher foi baleada, na tarde deste sábado (19), no Barro Vermelho, em São Gonçalo. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado a ação.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida por uma equipe do Samu. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima ou para qual unidade de saúde ela foi encaminhada.

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Ainda segundo a PM, até o momento não há informações saobre autoria dos disparos ou motivação. O caso vai ser investigado pela 73ªDP (Neves).