Mulher é baleada no Barro Vermelho, em São Gonçalo
Vítima foi socorrida pelo Samu. Não há informações sobre seu estado de saúde
min de leitura | Redação
Uma mulher foi baleada, na tarde deste sábado (19), no Barro Vermelho, em São Gonçalo. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado a ação.
De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida por uma equipe do Samu. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima ou para qual unidade de saúde ela foi encaminhada.
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Ainda segundo a PM, até o momento não há informações saobre autoria dos disparos ou motivação. O caso vai ser investigado pela 73ªDP (Neves).