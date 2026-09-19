Duas pessoas morrem em acidente entre motocicleta e caminhão na BR-101, em Niterói
Ocorrência foi registrada por volta das 16h40, na altura do km 319
min de leitura | Redação
Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na tarde deste sábado (19), na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), em Niterói.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 16h40, na altura do km 319 da rodovia, próximo ao antigo Carrefour.
Ainda de acordo com a PRF, as duas vítimas morreram no local. Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas ou as circunstâncias da colisão.