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Duas pessoas morrem em acidente entre motocicleta e caminhão na BR-101, em Niterói

Ocorrência foi registrada por volta das 16h40, na altura do km 319

relogio min de leitura | Redação
Motoristas que passaram pelo local flagraram a tentativa de atendimento às vítimas
Motoristas que passaram pelo local flagraram a tentativa de atendimento às vítimas -

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na tarde deste sábado (19), na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), em Niterói.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 16h40, na altura do km 319 da rodovia, próximo ao antigo Carrefour.

Ainda de acordo com a PRF, as duas vítimas morreram no local. Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas ou as circunstâncias da colisão.

Tags:

Polícia Rodoviária Federal Rodovia Niterói-Manilha

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