Policiais são presos após investigação sobre agressão durante abordagem em Arraial do Cabo
Tenente e dois sargentos são investigados por ação registrada em vídeo no Morro da Coca-Cola, em maio de 2025
A Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu, na manhã da última sexta-feira (18), três policiais militares do 25º BPM, em Cabo Frio. Entre os presos estão um tenente, um tenente e dois sargentos.
Os três policiais atuavam na 6ª Companhia, responsável pelo policiamento de Arraial do Cabo. As prisões estão relacionadas a uma abordagem policial realizada em 14 de maio de 2025, no Morro da Coca-Cola.
Na época, vídeos da ação circularam nas redes sociais e mostraram policiais agredindo um homem com socos e pontapés. O caso ganhou repercussão e levou a Polícia Militar a abrir uma investigação interna.
Leia também
➣ Duas pessoas morrem em acidente entre motocicleta e caminhão na BR-101, em Niterói
➣ Comerciante de 75 anos é morto a tiros durante assalto a bar em São Gonçalo
Segundo a versão apresentada pela PM na época, os agentes haviam sido chamados para dar apoio a uma operação da Secretaria de Posturas. Ainda de acordo com a corporação, os policiais teriam sido alvo de desacatos e de arremesso de garrafas durante a ocorrência. O homem abordado foi levado para a delegacia.
Após cerca de um ano e quatro meses de investigação, a Corregedoria determinou a prisão dos três militares. Eles foram encaminhados à 126ª DP, em Cabo Frio, e, posteriormente, levados para a sede da Polícia Militar, na capital, onde permanecem presos.
O caso continua sendo apurado pelos órgãos responsáveis.