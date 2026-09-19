Policiais são presos após investigação sobre agressão durante abordagem em Arraial do Cabo

Três policiais foram presos em Cabo Frio por agressão em abordagem no ano passado - Foto: Reprodução

Três policiais foram presos em Cabo Frio por agressão em abordagem no ano passado - Foto: Reprodução

A Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu, na manhã da última sexta-feira (18), três policiais militares do 25º BPM, em Cabo Frio. Entre os presos estão um tenente, um tenente e dois sargentos.

Os três policiais atuavam na 6ª Companhia, responsável pelo policiamento de Arraial do Cabo. As prisões estão relacionadas a uma abordagem policial realizada em 14 de maio de 2025, no Morro da Coca-Cola.

Na época, vídeos da ação circularam nas redes sociais e mostraram policiais agredindo um homem com socos e pontapés. O caso ganhou repercussão e levou a Polícia Militar a abrir uma investigação interna.

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Segundo a versão apresentada pela PM na época, os agentes haviam sido chamados para dar apoio a uma operação da Secretaria de Posturas. Ainda de acordo com a corporação, os policiais teriam sido alvo de desacatos e de arremesso de garrafas durante a ocorrência. O homem abordado foi levado para a delegacia.

Após cerca de um ano e quatro meses de investigação, a Corregedoria determinou a prisão dos três militares. Eles foram encaminhados à 126ª DP, em Cabo Frio, e, posteriormente, levados para a sede da Polícia Militar, na capital, onde permanecem presos.

O caso continua sendo apurado pelos órgãos responsáveis.