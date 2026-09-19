Mulher é morta a tiros no bairro Sabiá, em Arraial do Cabo
Identidade da vítima e circunstâncias do homicídio ainda não foram divulgadas
min de leitura | Redação
Uma mulher foi morta a tiros na madrugada deste sábado (19), na localidade do Sabiá, em Arraial do Cabo.
A identidade da vítima ainda não foi divulgada. De acordo com a polícia, as circunstâncias do crime e a dinâmica do homicídio ainda não foram esclarecidas.
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O caso está sendo investigado pela Delegacia de Arraial do Cabo. A Polícia Civil busca informações que possam ajudar a identificar o autor do crime e esclarecer o que aconteceu.