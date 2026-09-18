Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1612 | Euro R$ 5,9163
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Motoboys acompanham velório de jovem morto por PM em Niterói

Danilo Jander Francisco Alves, de 26 anos, teve morte cerebral confirmada na terça-feira (15); família autorizou a doação dos órgãos

relogio min de leitura | Redação
Desde o início do caso, profissionais da categoria realizaram manifestações e protestos
Desde o início do caso, profissionais da categoria realizaram manifestações e protestos -

Centenas de motoboys acompanham, nesta sexta-feira (18), o velório de Danilo Jander Francisco Alves, de 26 anos, morto após ser atingido por um disparo na cabeça durante uma abordagem de agentes do Segurança Presente, na Rua Mariz e Barros, em Icaraí, Niterói, no último sábado (12).

A cerimônia começou às 9h, na Funerária Capela Nova, em São Gonçalo. O sepultamento está marcado para às 14h. O velório ficou marcado pela comoção e pedidos de justiça.

Desde o início do caso, profissionais da categoria realizaram manifestações e protestos
Desde o início do caso, profissionais da categoria realizaram manifestações e protestos |  Foto: Yuri Messias

Leia também: Família identifica corpo de homem encontrado eletrocutado em Atacadão de São Gonçalo; vítima tinha 21 anos

Mil reais por um biscoito e biquíni: homem é preso por aplicar golpe em turista na praia de Copacabana

Danilo teve a morte cerebral confirmada na última terça-feira (15), após ser levado em estado grave para o Hospital Estadual Azevedo Lima. Com a confirmação do óbito, a família autorizou a doação dos órgãos do jovem.

Centenas de pessoas acompanham o velório de Danilo Jander Francisco Alves
Centenas de pessoas acompanham o velório de Danilo Jander Francisco Alves |  Foto: Yuri Messias

A captação foi realizada na quarta-feira (16). Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, foram retirados coração, fígado, pâncreas, rins e tecidos para transplantes.

Danilo trabalhava como pizzaiolo, mas já havia atuado como motoboy. Desde o início do caso, profissionais da categoria realizaram manifestações e protestos para cobrar respostas das autoridades sobre o disparo.

O policial responsável pelo tiro foi preso e levado para a unidade prisional da corporação. O caso é investigado, e a Corregedoria da Polícia Militar acompanha as investigações.

Tags:

motoboys Velório

Matérias Relacionadas