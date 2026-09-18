Motoboys acompanham velório de jovem morto por PM em Niterói

Desde o início do caso, profissionais da categoria realizaram manifestações e protestos - Foto: Yuri Messias

Desde o início do caso, profissionais da categoria realizaram manifestações e protestos - Foto: Yuri Messias

Centenas de motoboys acompanham, nesta sexta-feira (18), o velório de Danilo Jander Francisco Alves, de 26 anos, morto após ser atingido por um disparo na cabeça durante uma abordagem de agentes do Segurança Presente, na Rua Mariz e Barros, em Icaraí, Niterói, no último sábado (12).

A cerimônia começou às 9h, na Funerária Capela Nova, em São Gonçalo. O sepultamento está marcado para às 14h. O velório ficou marcado pela comoção e pedidos de justiça.

Desde o início do caso, profissionais da categoria realizaram manifestações e protestos | Foto: Yuri Messias

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Danilo teve a morte cerebral confirmada na última terça-feira (15), após ser levado em estado grave para o Hospital Estadual Azevedo Lima. Com a confirmação do óbito, a família autorizou a doação dos órgãos do jovem.

Centenas de pessoas acompanham o velório de Danilo Jander Francisco Alves | Foto: Yuri Messias

A captação foi realizada na quarta-feira (16). Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, foram retirados coração, fígado, pâncreas, rins e tecidos para transplantes.

Danilo trabalhava como pizzaiolo, mas já havia atuado como motoboy. Desde o início do caso, profissionais da categoria realizaram manifestações e protestos para cobrar respostas das autoridades sobre o disparo.

O policial responsável pelo tiro foi preso e levado para a unidade prisional da corporação. O caso é investigado, e a Corregedoria da Polícia Militar acompanha as investigações.