Mil reais por um biscoito e biquíni: homem é preso por aplicar golpe em turista na praia de Copacabana

Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública encaminharam o suspeito para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) - Foto: Divulgação

Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública encaminharam o suspeito para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) - Foto: Divulgação

Um turista colombiano acionou agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) após perceber que havia sido cobrado em R$ 1 mil pela compra de um biscoito Globo e um biquíni na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (17), próximo ao Posto 3. Ao notar o valor cobrado na maquininha do cartão de crédito, o turista correu atrás do vendedor pela faixa de areia.

A movimentação chamou a atenção dos agentes, que conseguiram alcançar o homem ainda na praia.

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O suspeito e o turista foram encaminhados à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), no Leblon.

O homem foi preso por estelionato com uso de cartão de crédito.