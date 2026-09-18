Família identifica corpo de homem encontrado eletrocutado em Atacadão de São Gonçalo; vítima tinha 21 anos

Foi identificado o corpo do homem encontrado morto nos fundos de uma unidade do Atacadão, em Neves, São Gonçalo. De acordo com a família, a vítima era eletricista e tinha 21 anos. O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (16).

O corpo foi localizado após agentes que realizavam patrulhamento serem acionados para verificar a ocorrência na unidade do Atacadão, na Rua Oliveira Botelho, no bairro Neves, próximo à Rodovia Niterói-Manilha.

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A Polícia investiga se o homem teria sofrido a descarga elétrica enquanto tentava furtar fios do estabelecimento.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo, onde foi identificado pela família. O caso está sendo investigado por agentes da 73ª DP (Neves).Familiares da vítima serão chamados para prestar depoimento sobre o caso.