Homem é procurado por feminicídio após companheira morrer em São João de Meriti

Disque Denúncia Mulher, em colaboração com o Programa Procurados (2253-1177), divulga, nesta sexta-feira (18), um cartaz solicitando informações para auxiliar nas investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti (DEAM/SJM), com o objetivo de localizar e prender Erivelton Carvalho Grillo, de 52 anos. Ele é o principal suspeito na morte de sua companheira, Cleide Thomé da Silva, de 48 anos. Ao encontrá-la pedindo ajuda no quintal, um familiar relatou que ele negou ter agredido a vítima. Além disso, conforme os familiares de Cleide, ele também seria usuário de álcool.

“Erivelton” foi indiciado e está sendo procurado pelo crime de feminicídio consumado contra sua parceira, com quem estava em um relacionamento há nove meses, após ela ter sido brutalmente espancada na residência do casal, localizada no Parque São Nicolau, em São João de Meriti. Cleide estava internada no Hospital Adão Pereira Nunes desde 13 de agosto deste ano e faleceu na última terça-feira (15), em decorrência do agravamento de seu estado de saúde devido às lesões sofridas. O suspeito fugiu do local do crime e, até o presente momento, não foi localizado, sendo considerado um foragido da Justiça.

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Em virtude dos acontecimentos, a Autoridade Policial da DEAM de São João de Meriti solicitou à Justiça um mandado de prisão, que foi deferido nesta quinta-feira (17) pela 1ª Vara Criminal de S.J.M - Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com um pedido de prisão temporária. Segundo a decisão da Justiça, existem fortes indícios de que o mencionado suspeito esteja envolvido na prática do crime em questão, que no Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940) é caracterizado como homicídio qualificado no artigo 121, parágrafo 2º/Feminicídio.

A participação da comunidade é fundamental para ajudar as autoridades de segurança a localizar criminosos que estão em liberdade de forma irregular. Se você perceber atividades suspeitas ou souber onde está alguém que descumpre ordens judiciais, você pode realizar uma denúncia de maneira anônima e segura. Para isso, utilize o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, e garante total sigilo sobre a identidade do denunciante.

Informações também podem ser enviadas pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado/DD: (021) 2253-1177, uma técnica que oculta ou altera detalhes que poderiam identificar a pessoa que realiza a denúncia.