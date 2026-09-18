Polícia prende dois suspeitos durante operação contra o tráfico em São Gonçalo
Dupla foi encontrada em um campo de futebol após fugir durante incursão da 74ª DP na Comunidade do Três Campos
Agentes da 74ª DP (Alcântara) prenderam dois homens durante uma operação contra o tráfico de drogas na Comunidade do Três Campos, em Trindade, São Gonçalo, nesta quinta-feira (17). Eles foram encontrados em um campo de futebol após fugirem durante a incursão.
A ação começou depois que a delegacia identificou um ponto de venda de entorpecentes na região por meio de investigações. Conforme a Polícia Civil, aproximadamente quatro homens estavam perto do local quando os agentes chegaram.
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Durante a entrada na comunidade, a equipe teria sido alvo de disparos. A corporação informou que um dos envolvidos estava com uma pistola e atirou contra os policiais. Os homens fugiram pela região após a reação da equipe.
Um cerco foi montado e dois deles acabaram encontrados em um campo de futebol. Com a dupla, foram apreendidos drogas, dois rádios comunicadores e duas balanças de precisão, além de outros materiais que, de acordo com a Polícia Civil, teriam ligação com a venda de entorpecentes.
Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a 74ª DP, onde a ocorrência foi registrada.