Polícia prende dois suspeitos durante operação contra o tráfico em São Gonçalo

Com a dupla, foram apreendidos drogas, dois rádios comunicadores e duas balanças de precisão - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Com a dupla, foram apreendidos drogas, dois rádios comunicadores e duas balanças de precisão - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Agentes da 74ª DP (Alcântara) prenderam dois homens durante uma operação contra o tráfico de drogas na Comunidade do Três Campos, em Trindade, São Gonçalo, nesta quinta-feira (17). Eles foram encontrados em um campo de futebol após fugirem durante a incursão.

A ação começou depois que a delegacia identificou um ponto de venda de entorpecentes na região por meio de investigações. Conforme a Polícia Civil, aproximadamente quatro homens estavam perto do local quando os agentes chegaram.

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Durante a entrada na comunidade, a equipe teria sido alvo de disparos. A corporação informou que um dos envolvidos estava com uma pistola e atirou contra os policiais. Os homens fugiram pela região após a reação da equipe.

Um cerco foi montado e dois deles acabaram encontrados em um campo de futebol. Com a dupla, foram apreendidos drogas, dois rádios comunicadores e duas balanças de precisão, além de outros materiais que, de acordo com a Polícia Civil, teriam ligação com a venda de entorpecentes.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a 74ª DP, onde a ocorrência foi registrada.