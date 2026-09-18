Nove criminosos são presos em ações contra o tráfico de drogas em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Nove criminosos são presos em ações contra o tráfico de drogas em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Região dos Lagos (DRE-NSGRL) realizaram, nesta quinta-feira (17), uma ofensiva estratégica contra o tráfico de drogas. Os agentes prenderam nove criminosos em duas ações distintas, em Santa Luzia e no Complexo da Alma, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. As equipes ainda apreenderam grande quantidade de material ilícito e uma arma com numeração suprimida.

As prisões ocorreram durante duas diligências de rotina com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas em São Gonçalo. A primeira ação ocorreu no Complexo da Alma, onde os agentes identificaram um ponto de venda de entorpecentes em pleno funcionamento.

No local, os policiais encontraram cinco traficantes do Comando Vermelho comercializando material ilícito. Com eles, foram apreendidos 1,7 kg de drogas, entre maconha, cocaína em pó e crack, além de três rádios comunicadores, celulares e cadernos com anotações relacionadas à atividade criminosa.

Leia também:

Escola de samba 'Tá Rindo Por Quê' celebra aniversário e escolhe hino oficial no próximo sábado (19) em Niterói

Mulher ligada ao Comando Vermelho é presa no Rio em operação contra lavagem de dinheiro





Na segunda ação, no bairro de Santa Luzia, os agentes desarticularam uma “boca de fumo”, onde quatro homens estavam comercializando entorpecentes. Durante a abordagem, foram apreendidos 1,1 kg de drogas, entre maconha, cocaína em pó e crack, além de dois rádios comunicadores e um bloco com inscrições sobre a atividade do crime organizado. Com um dos presos, que estava com uma tornozeleira eletrônica, os policiais também encontraram uma pistola com numeração de identificação suprimida.

Diante dos fatos, os nove criminosos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um dos presos também foi autuado pelo porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.