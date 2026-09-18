Niterói recebe Carreta de Prevenção e Cuidado da Saúde da Mulher

Carreta oferecerá mamografia e ultrassonografias entre 18 de setembro e 16 de outubro, exclusivamente para pacientes agendadas pela Central de Regulação - Foto: Divulgação

Carreta oferecerá mamografia e ultrassonografias entre 18 de setembro e 16 de outubro, exclusivamente para pacientes agendadas pela Central de Regulação - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói recebe, a partir desta sexta-feira (18), a Carreta de Prevenção e Cuidado da Saúde da Mulher, do Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. A iniciativa tem como focos a prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. O atendimento será destinado exclusivamente às pacientes previamente agendadas pela Central de Regulação Municipal. Não haverá atendimento por demanda espontânea.

Instalada no Caminho Niemeyer, no Centro, a unidade permanecerá no município por cerca de 30 dias. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h, com a oferta de mamografia e ultrassonografias de mama, transvaginal e pélvica.

A secretária municipal de Saúde de Niterói, Ilza Fellows, destaca que a parceria permitirá ampliar o acesso aos exames e dar mais agilidade à investigação diagnóstica.

“Essa iniciativa amplia a capacidade de atendimento da nossa rede e fortalece o cuidado com a saúde da mulher, especialmente na prevenção e no diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. As pacientes serão chamadas pela Central de Regulação, de acordo com os critérios assistenciais, e acompanhadas durante o processo de cuidado”, afirma a secretária.

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As pacientes contempladas serão informadas sobre a data e o horário do procedimento e receberão as orientações necessárias para a realização dos exames.

A unidade móvel conta com consultório ginecológico, sala de mamografia, sala de ultrassonografia, espaço de acolhimento e sala de espera. A equipe é formada por médico ginecologista, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente do cuidado e profissionais de apoio. A ação contempla etapas de avaliação e investigação diagnóstica nas áreas de câncer de mama e do colo do útero, além da avaliação inicial em ginecologia.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as pacientes não devem procurar diretamente a carreta. O acesso aos serviços ocorrerá somente por meio da Central de Regulação, conforme a fila existente e os critérios clínicos estabelecidos.