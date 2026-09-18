Polícia Civil faz operação contra suspeitos de receptação de cargas roubadas no Rio e na Baixada

Agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão em cinco municípios nesta sexta-feira (18) - Foto: Divulgação

Agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão em cinco municípios nesta sexta-feira (18) - Foto: Divulgação

A Polícia Civil realiza, nesta sexta-feira (18), uma operação para investigar uma rede suspeita de receptação de cargas roubadas em diferentes pontos do Rio e da Baixada Fluminense. Ao todo, os agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão na Pavuna, na Zona Norte, e em São João de Meriti, Nova Iguaçu, Queimados e Belford Roxo.

A ação é realizada por policiais da 38ª DP (Brás de Pina) e mira pessoas que teriam recebido mercadorias provenientes de crimes, além de envolvidos no transporte dos produtos.

As investigações começaram depois que uma empresa comunicou à polícia o desaparecimento de mercadorias durante um serviço de transporte. Segundo a apuração, um homem teria se passado por representante de uma empresa de logística e oferecido caminhão, motorista e ajudante para realizar as entregas.

Depois que o transporte começou, clientes informaram que os produtos não haviam chegado aos destinos. A empresa também identificou recibos de entrega com carimbos falsificados, o que levantou suspeitas sobre a fraude.

Com o avanço da investigação, agentes identificaram representantes de estabelecimentos comerciais que teriam recebido as cargas e outras pessoas ligadas à operação. Pelo menos seis envolvidos foram identificados até o momento.

A 38ª DP apura possíveis crimes de furto mediante abuso de confiança, receptação qualificada e associação criminosa. Os mandados têm como objetivo recolher materiais que possam ajudar a esclarecer o esquema, além de verificar a participação de cada investigado e identificar outros integrantes.

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Operação Torniquete

A ação desta sexta-feira faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, voltada ao combate de roubos, furtos e receptação de cargas e veículos.

Segundo a Polícia Civil, desde setembro de 2024, as ações da operação já resultaram em 1.110 prisões e na recuperação de cargas e veículos avaliados em mais de R$ 56 milhões. As investigações também já ultrapassaram R$ 70 milhões em pedidos de bloqueio de bens e valores.