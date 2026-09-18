Mulher ligada ao Comando Vermelho é presa no Rio em operação contra lavagem de dinheiro

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, na manhã desta sexta-feira (18/09), no Centro do Rio, uma mulher, alvo da Operação Nocaute, deflagrada em conjunto com a Polícia Civil de Mato Grosso contra integrantes de um núcleo do Comando Vermelho investigado por lavagem de dinheiro. A ação mira ramificações do grupo nos dois estados.

A prisão ocorreu após levantamentos de inteligência da Draco, que localizaram a investigada e permitiram o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Mato Grosso.

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A investigação identificou conexões entre integrantes do grupo em Mato Grosso e pessoas localizadas no Rio, além de um fluxo financeiro relacionado às atividades criminosas. Entre os fatos apurados está a coação de uma vítima, mediante grave ameaça, para transferências que totalizaram aproximadamente R$ 169 mil.

Ao todo, a operação cumpre ordens judiciais nos dois estados, incluindo mandados de prisão e de busca e apreensão, além de medidas de quebra de sigilos e sequestro de bens e valores.