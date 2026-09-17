Escola de samba 'Tá Rindo Por Quê' celebra aniversário e escolhe hino oficial no próximo sábado (19) em Niterói

O evento acontecerá no próximo sábado, a partir das 14h, Clube Afatae, com participação de segmentos de várias agremiações convidadas, e desfilantes em Niterói e São Gonçalo - Foto: Divulgação/Tá Rindo Por Quê?

O evento acontecerá no próximo sábado, a partir das 14h, Clube Afatae, com participação de segmentos de várias agremiações convidadas, e desfilantes em Niterói e São Gonçalo - Foto: Divulgação/Tá Rindo Por Quê?

A diretoria da Escola de Samba Tá Rindo Por Quê?', agremiação do Grupo B do Carnaval de Niterói, organizam uma grande festa, no próximo sábado, a partir das 14h, no Clube Aftae, na Rua Engenheiro Henri Novo, no Centro da cidade, para celebrar os 17 anos de fundação da agremiação. No mesmo evento, os esses sambistas também farão a escolha do hino oficial do enredo 'Antes do Grito, a Terra Já Cantava', a ser apresentado no Caminho Niemeyer no dia 29 de janeiro de 2027.

Além dos segmentos da 'Tá Rindo Por Quê', escola da Zona Norte de Niterói, também vão se apresentar no evento, a Império de Charitas e a Banda Batistão, campeãs, respectivamente, dos Grupos Especial e da Série Ouro do Carnaval de Niterói em 2026. Outras duas agremiações de São Gonçalo também estarão se apresentando no evento, a Império do Porto da Ponte, que fez a estreia no mundo do samba esse ano, no Carnaval daquela cidade, e a Galo de Ouro, representante da Série Prata do Carnaval de Niterói.

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A escolha do samba enredo é mais um dos processos de trabalho do plano de desfiles da 'Tá Rindo Por Quê?', colocado em prática logo após o Carnaval de 2026, quando a agremiação conquistou a sexta colocação na Série Ouro. O presidente Luciano Deodato trouxe o carnavalesco Anderson Magalhães, dando a ele a determinação de que o trabalho possa fazer a escola brigar pelo campeonato no Carnaval de 2027.

A 'Tá Rindo Por Quê' é uma das mais tradicionais agremiações do Carnaval de Niterói | Foto: Divulgação

O enredo da 'Tá Rindo' é baseado no livro 1499, o Brasil Antes de Cabral, de Reinaldo José Lopes, que mostra como era a vida no gigantesco e bucólico lugar, com diversas tribos, antes da chegada dos portugueses. O livro, inclusive, é um importante registro da destruição e opressão contra os povos locais, que foi colocada em prática pelos estrangeiros.

Organização e transparência - A direção da 'Tá Rindo Por Quê? recebeu nove sambas na fase de inscrições e a comissão responsável pelo concurso destinado à escolha do hino oficial recebeu nove obras. Foram selecionadas cinco músicas, que se apresentarão na seguinte ordem:

1) Chocolate e cia

2) Soares do Cavaco e cia

3) Renan Gêmeo e cia

4) Vinicius Xavier e Cia

5) Dudu Oliveira e cia

A festa começa às 14h e terá entrada franca, com venda de bebidas e comestíveis.