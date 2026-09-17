Polícias Civil e Militar deflagram segunda fase da Operação Caça ao Sicário em Itaperuna, na região Norte Fluminense

As medidas têm como objetivo localizar e prender acusados do 'Terceiro Comando Puro' envolvidos em homicídios e tentativas de homicídio - Foto: Divulgação

As medidas têm como objetivo localizar e prender acusados do 'Terceiro Comando Puro' envolvidos em homicídios e tentativas de homicídio - Foto: Divulgação

Policiais civis da 143ª DP (Itaperuna), em ação conjunta com policiais militares do 29º BPM, deflagraram, nesta quinta-feira (17/09), a segunda fase da Operação Caça ao Sicário, no bairro Matinada, em Itaperuna, onde são cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) envolvidos em crimes violentos na região.

As equipes cumprem as ordens judiciais expedidas no âmbito das investigações. As medidas têm como objetivo localizar e prender criminosos envolvidos em homicídios e tentativas de homicídio, além de reunir novas provas que contribuam para o avanço das apurações.

A operação é resultado do trabalho integrado entre as forças de segurança e busca desarticular o grupo criminoso, retirando de circulação integrantes envolvidos em ataques violentos e na atuação armada da organização na região.

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