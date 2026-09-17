Menino de 3 anos atacado por pitbull permanece internado em São Gonçalo

Permanece internado em estado estável o menino de 3 anos atacado por um cão da raça pitbull na tarde desta quarta-feira (16), na região da passarela de Vista Alegre, em São Gonçalo. A criança sofreu ferimentos no rosto, nos olhos e na boca.

Após o ataque, o menino foi levado inicialmente para a UPA de Santa Luzia e, posteriormente, encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, também em São Gonçalo.

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De acordo com informações iniciais, a criança precisou passar por atendimento no centro cirúrgico. Equipes de cirurgia geral, pediatria e bucomaxilofacial participaram do atendimento devido à gravidade dos ferimentos provocados pelas mordidas.

Nas redes sociais, moradores da região contaram que o animal estaria solto há, pelo menos, dois dias. "Estava no local do acontecimento. O cachorro é de rua e ele atacou o menino e mordeu o rosto dele. Se não fosse uma moça tira (sic) o cachorro de cima dele, ele (o cachorro) teria matado o menino. Tem dois dias que esse Pit Bull está atacando as pessoas".