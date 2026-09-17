3,5 toneladas de produtos falsificados em outlet são apreendidos na Zona Oeste do RJ

Durante a ação, os agentes estaduais flagraram a comercialização irregular de camisas, tênis, mochilas, calças, bermudas, pochetes e bonés que ostentavam marcas de forma fraudulenta - Foto: Divulgação

Durante a ação, os agentes estaduais flagraram a comercialização irregular de camisas, tênis, mochilas, calças, bermudas, pochetes e bonés que ostentavam marcas de forma fraudulenta - Foto: Divulgação

O Governo do Estado, por meio de uma força-tarefa da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e do PROCON-RJ, apreendeu 3,5 toneladas de produtos falsificados nessa quarta-feira (16). A operação de fiscalização ocorreu em um outlet localizado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com o objetivo de combater o comércio ilegal e proteger o cidadão contra fraudes.

Durante a ação, os agentes estaduais flagraram a comercialização irregular de camisas, tênis, mochilas, calças, bermudas, pochetes e bonés que ostentavam marcas de forma fraudulenta.

De acordo com as equipes de fiscalização, a venda de réplicas e itens piratas induz o consumidor ao erro, principalmente quando as mercadorias são dispostas de maneira a simular a autenticidade dos produtos originais.

O foco dessas ações é garantir a regularidade do mercado consumidor e assegurar que as informações de venda sejam claras, transparentes e totalmente compatíveis com a realidade dos itens ofertados.

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