3,5 toneladas de produtos falsificados em outlet são apreendidos na Zona Oeste do RJ
Força-tarefa liderada pela SEDCON e PROCON-RJ combate fraudes ao consumidor em Campo Grande e retira grande volume de vestuário irregular do mercado
O Governo do Estado, por meio de uma força-tarefa da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e do PROCON-RJ, apreendeu 3,5 toneladas de produtos falsificados nessa quarta-feira (16). A operação de fiscalização ocorreu em um outlet localizado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com o objetivo de combater o comércio ilegal e proteger o cidadão contra fraudes.
Durante a ação, os agentes estaduais flagraram a comercialização irregular de camisas, tênis, mochilas, calças, bermudas, pochetes e bonés que ostentavam marcas de forma fraudulenta.
De acordo com as equipes de fiscalização, a venda de réplicas e itens piratas induz o consumidor ao erro, principalmente quando as mercadorias são dispostas de maneira a simular a autenticidade dos produtos originais.
O foco dessas ações é garantir a regularidade do mercado consumidor e assegurar que as informações de venda sejam claras, transparentes e totalmente compatíveis com a realidade dos itens ofertados.
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