Quatro homens são presos durante ação da PM em comunidade de São Gonçalo

Quatro homens foram presos, sendo um deles baleado, durante uma ação da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (17), na Comunidade do Morrão, no Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo. Segundo a PM, o suspeito ferido estava armado e teria feito menção de atirar contra os agentes durante a abordagem.

A ocorrência começou por volta das 7h, quando uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava uma ação na região. Os policiais encontraram quatro homens em um ponto de venda de drogas próximo ao campo de futebol da Rua Resende da Costa.

De acordo com a corporação, um dos homens estava com uma pistola calibre 9 mm municiada e teria feito menção de efetuar disparos contra a equipe. Ele foi atingido na perna durante a intervenção.

O suspeito baleado foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, onde permaneceu internado para passar por cirurgia. Outros três homens também foram presos.

Leia também:

Homem é preso após esfaquear adolescente de 16 anos a caminho da escola

Polícia procura oito integrantes de quadrilha de roubos de veículos em Caxias





Durante a abordagem, os policiais apreenderam, além da pistola, dois rádios transmissores, sintonizados, segundo a PM, na frequência utilizada pelo tráfico, e material entorpecente.

Os quatro foram encaminhados para a 74ª DP (Alcântara), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. O caso ainda está em andamento.