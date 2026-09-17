Homem é preso após esfaquear adolescente de 16 anos a caminho da escola

Policiais civis da 64ª DP (São João de Meriti) e policiais militares do 21º BPM prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (16), o responsável por assassinar o adolescente Luiz Guilherme Assis de Vasconcelos, de 16 anos. O menor foi esfaqueado enquanto seguia para a escola onde estudava. O criminoso foi localizado e capturado na Avenida Sargento de Milícias, no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, poucas horas após o crime.

As diligências tiveram início imediatamente após os agentes tomarem ciência do caso. Os policiais ouviram testemunhas, analisaram imagens de câmeras de segurança e realizaram um intenso trabalho investigativo para identificar o responsável pelo crime.

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O adolescente foi abordado pelo criminoso armado com uma faca enquanto seguia para a escola. Ele tentou roubar o celular da vítima e o atingiu com diversos golpes de faca. O menor foi levado para uma unidade hospitalar, mas, apesar do atendimento, ele não resistiu e veio a óbito.

Os agentes realizaram o monitoramento de possíveis rotas do criminoso e o localizaram. Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante.