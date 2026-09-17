Polícia procura oito integrantes de quadrilha de roubos de veículos em Caxias

Disque Denúncia (2253-1177) divulga um cartaz de criminosos procurados para ajudar nas investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), visando coletar informações que possam levar à localização e prisão dos integrantes de uma quadrilha que atua na Comunidade da Árvore Seca, no Complexo do Lins, no Lins de Vasconcelos, e na área do Grande Méier, na Zona Norte do Rio, e que são vinculados à organização criminosa Comando Vermelho (CV). Os procurados são: Vitor Francisco Carlos Júnior, conhecido como “Turco ou Putão ou Plutão”, de 47 anos; Lucas Lira Ferreira Silva, apelidado de “Macumbinha”, de 27; Ramon da Silva Foly dos Santos, conhecido como “Foly”, de 28; Renan Folly Gomes, de 27; Vitor Leandro de Souza, apelidado de “Flash ou Chokito”, de 29; João Vitor Lira Ferreira, de 23; Vinicius Pereira dos Santos, conhecido como “Zerde”, de 28; e Gabriel Correa Chrisostomo da Silva, de 22 anos.

A Polícia Civil executou, na terça-feira (15), uma operação para capturar integrantes dessa quadrilha. A ação foi realizada por agentes da DRFA-CAP (Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital), com o suporte do DGPE (Departamento-Geral de Polícia Especializada) e da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais). Conforme as investigações, os suspeitos estariam relacionados a roubos de veículos, receptação, adulteração de sinais identificadores de automóveis e fraudes eletrônicas. Celulares e cartões bancários roubados das vítimas também foram utilizados em golpes. Uma outra investigação foca em um grupo acusado de realizar roubos de veículos na zona do Grande Méier. Segundo a polícia, os membros atuavam de forma organizada, com funções definidas entre eles.

Três pessoas foram presas, duas delas em flagrante. Uma delas era o criminoso Victor Hugo Martins Rocha, conhecido como "Puma". Ele era apontado pelas investigações como um dos responsáveis por receber, adulterar e enviar carros roubados para outros estados, como o Mato Grosso. O criminoso exibia veículos de luxo, dinheiro e armas em perfis nas redes sociais, o que chamou a atenção da polícia nas investigações.

O Complexo do Lins serve como base operacional para esses grupos, prestando apoio à execução dos crimes e ao escoamento dos veículos roubados. Sua localização permite um acesso rápido a vias importantes da Zona Norte e a outras áreas da cidade, ampliando a atuação das quadrilhas. As investigações, que surgiram de fontes distintas, convergem para os mesmos alvos e para a mesma região, revelando a coordenação entre grupos criminosos no Complexo do Lins.

Leia também:

Bebês a partir de 6 semanas passam a ter nova opção de proteção contra meningite; saiba mais

Maricá promove ação de saúde mental para jovens em Ponta Negra nesta quinta (17)





Eles operavam de maneira estruturada e permanente, com divisão de tarefas, usando veículos roubados para financiar suas atividades criminosas e expandir a presença do grupo na área. A quadrilha especializada em roubos de veículos foi identificada como equipe “R7”, com uma atuação violenta e coordenada na região do Grande Méier, principalmente nas proximidades do Complexo do Lins, operando em grupos de cerca de quatro criminosos, utilizando veículos de apoio e motocicletas para abordar as vítimas com ameaças graves, subtraindo os veículos e itens pessoais como celulares, cartões de crédito, e principalmente jóias, relógios, carteiras, documentos, notebooks, tablets e chaves de casas das vítimas, e tendo registros policiais em vários crimes desde 2024.

Durante a investigação, os agentes também examinaram as redes sociais utilizadas pelos membros do grupo. “Um perfil associado a um dos alvos, Vitor Francisco, o “Turco”, exibia veículos de alto valor, dinheiro em espécie, armas de fogo e outros itens aparentemente relacionados às atividades criminosas”, detalhou a polícia especializada.

Diante dos fatos, e das investigações realizadas pela DRFA/CAP, a Autoridade Policial da especializada requereu junto à Justiça, um mandado de prisão, que foi deferido pela 5ª Vara Criminal da Capital, Espécie de prisão Preventiva, pelo crime de Organização Criminosa.

Funções dentro do grupo criminoso:

1 - Vitor Francisco Carlos Júnior, vulgo “Turco ou Putão ou Plutão” - líder da parte baixa da Comunidade da Árvore Seca, sendo o chefe principal do grupo criminoso.

2 - Lucas Lira Ferreira Silva, vulgo “Macumbinha” - coordenava a gerência dos veículos que seriam roubados. Em seu desfavor ainda consta um mandado de prisão, expedido pela 16ª Vara Criminal da Capital, Espécie de prisão: Preventiva, pelo crime de Roubo Qualificado por Lesão Corporal de natureza grave.

3 - Ramon da Silva Foly dos Santos, vulgo “Foly” - principal responsável pelo uso indevido dos cartões de crédito roubados , contas bancárias e celulares das vítimas. Com esses roubos ele chegou a movimentar R$ 500 mil reais em transações ilegais. Situação penal: preso no dia 09 de março de 2023, pelo crime de Receptação e liberado/Alvará de Soltura, no dia 11 de março de 2023.

4 - Renan Folly Gomes - integrante do grupo que praticava os roubos.

5 - Vitor Leandro de Souza, vulgo “Flash ou Chokito”, - integrante do grupo que praticava os roubos. Contra ele ainda consta mais quatro mandados de prisão, sendo um pela 3ª Câmara Criminal, pelo crime de Roubo, Espécie de prisão: Por condenação transitada em julgado onde fora a 8 anos de prisão, em regime fechado; outro pela 17ª Vara Criminal, por Roubo, Espécie de prisão: Preventiva; outro pela 40ª Vara Criminal, Espécie de prisão: Preventiva , pelo crime de Furto Qualificado e um também pela 17ª Vara Criminal, Espécie de prisão: Preventiva, pelo crime de Roubo Qualificado.

Situação Penal: três passagens pelo sistema prisional, em 06 agosto de 2017, por tráfico de drogas; saindo na Audiência de Custódia, dois dias após sua prisão. Voltou a ser preso em outubro de 2020, por tráfico de drogas, saindo com relaxamento da prisão em março de 2021 e, finalmente foi preso novamente em setembro de 2021, por roubo, sendo absolvido em junho de 2022.

6 - João Vitor Lira Ferreira - integrante do grupo que praticava os roubos. Contra ele ainda constam mais dois mandados de prisão, sendo um pela 21ª Vara Criminal, Espécie de prisão: Preventiva , pelo crime de Roubo Qualificado e pela 33ª Vara Criminal, Espécie de prisão: Preventiva, pelo crime de Roubo mediante Grave Ameaça . Situação Penal: Cadastrado como sendo de “Alta Periculosidade”, sendo preso em abril de 2021, por Roubo, estando atualmente, em Prisão Albergue Domiciliar (PAD), desde setembro de 2022, com suspensão do livramento condicional em razão do suposto cometimento de novo delito em 10/05/2024, bem como determinou a restauração das condições de cumprimento do regime aberto para o apenado.

7 - Vinicius Pereira dos Santos, vulgo “Zerde” - integrante do grupo que praticava os roubos.

8 - Gabriel Correa Chrisostomo da Silva - Batedor - sua função é ir à frente (ou ao redor) do grupo para monitorar a polícia, escolher vítimas e garantir que o caminho esteja livre para a fuga ou transporte do carro roubado.

Situação Penal: Cadastrado no sistema prisional como sendo de “Alta Periculosidade”. Preso em 19 de março de 2024, pelo crime dos artigos 180, caput, e 311, §2º, III, do Código Penal tratam, respectivamente, dos crimes de receptação dolosa comum e de condução/utilização de veículo com sinal identificador adulterado e Corrupção de Menores, saindo em Liberdade Provisória em 24 de março do mesmo ano, cinco dias após sua prisão.

A colaboração da comunidade é muito importante para ajudar as forças de segurança a encontrar criminosos que estão nas ruas de forma irregular. Se você notar atividades suspeitas ou souber onde está alguém que desobedece ordens judiciais, pode fazer uma denúncia de forma anônima e segura.

Para isso, use o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ele garante sigilo total sobre a identidade de quem liga.

Também é possível enviar informações pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177, uma técnica que remove ou muda detalhes que podem identificar a pessoa que faz a denúncia.