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Maricá promove ação de saúde mental para jovens em Ponta Negra nesta quinta (17)

Atividade acontece na Casa da Juventude, com programação de esporte, integração e reflexão

relogio min de leitura | Redação
A programação é aberta à população
A programação é aberta à população -

começa às 10h e reúne atividades de esporte, integração e reflexão.

A programação é aberta à população, com foco nos alunos atendidos pelo polo, e inclui circuitos de desafios, rodas de conversa, caça ao tesouro pedagógica e o painel “Meu Mapa da Vida”.

A coordenadora do Polo Ponta Negra, Ingrid Camargo, destaca que a iniciativa também reforça a Casa da Juventude como um espaço de acolhimento e escuta para os jovens.

“A ação busca reforçar aos jovens que a Casa da Juventude é um espaço seguro de acolhimento, escuta e apoio. O Polo conta diariamente com uma equipe psicossocial, que acompanha e acolhe os jovens, oferecendo suporte e orientação sempre que necessário. Com as dinâmicas, o esporte e os momentos de conversa e reflexão, queremos fortalecer os vínculos com os alunos e mostrar que eles podem encontrar aqui um espaço onde são ouvidos, respeitados e acolhidos”, afirmou.

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Serviço: Ação de Saúde Mental para jovens de Ponta Negra

Data: Quinta-feira (17/9)

Horário: A partir das 10h

Local: Casa da Juventude (Polo Ponta Negra) - Rua Treze, lote 13, quadra 3, Ponta Negra

Tags:

Atividades esportivas Casa da Juventude integração juvenil Polo Ponta Negra reflexão saúde mental

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