Polícia Civil fecha ferro-velho clandestino em Monjolos, São Gonçalo

A Polícia Civil realizou, na manhã desta quarta-feira (16), uma operação em um ferro-velho clandestino localizado na Rua Itapeva, no bairro Monjolos, em São Gonçalo. Durante a ação, agentes encontraram diversas peças sem origem comprovada. De acordo com os agentes, o estabelecimento funcionava sem alvará e registro de CNPJ.

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Pai e filho, responsáveis pelo ferro-velho, foram presos em flagrante e vão responder pelos crimes de receptação qualificada e crime ambiental.

Os policiais chegaram ao local por volta das 9h40. De acordo com a equipe responsável pela operação, a quantidade de material acumulado no terreno é tão grande que a remoção e limpeza devem levar cerca de três dias.

As investigações prosseguem para apurar a origem dos materiais apreendidos.

1/12 A Polícia Civil realizou, na manhã desta quarta-feira (16), uma operação em um ferro-velho clandestino localizado na Rua Itapeva, no bairro Monjolos, em São Gonçalo. | Foto: Yuri Messias

2/12 Durante a ação, agentes encontraram diversas peças sem origem comprovada | Foto: Yuri Messias

3/12 e acordo com os agentes, o estabelecimento funcionava sem alvará e registro de CNPJ. | Foto: Yuri Messias

4/12 Polícia Civil fecha ferro-velho clandestino em São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

5/12 Pai e filho, responsáveis pelo ferro-velho, foram presos em flagrante e vão responder pelos crimes de receptação qualificada e crime ambiental. | Foto: Yuri Messias

6/12 Os policiais chegaram ao local por volta das 9h40. | Foto: Yuri Messias

7/12 De acordo com a equipe responsável pela operação, a quantidade de material acumulado no terreno é tão grande que a remoção e limpeza devem levar cerca de 3 dias. | Foto: Yuri Messias

8/12 Polícia Civil fecha ferro-velho clandestino em São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

9/12 Polícia Civil fecha ferro-velho clandestino em São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

10/12 Polícia Civil fecha ferro-velho clandestino em São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

11/12 Polícia Civil fecha ferro-velho clandestino em São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

12/12 Polícia Civil fecha ferro-velho clandestino em São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

























*Sob supervisão de Cyntia Fonseca