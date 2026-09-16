Polícia Civil fecha ferro-velho clandestino em Monjolos, São Gonçalo
Pai e filho, responsáveis pelo estabelecimento, foram presos em flagrante
A Polícia Civil realizou, na manhã desta quarta-feira (16), uma operação em um ferro-velho clandestino localizado na Rua Itapeva, no bairro Monjolos, em São Gonçalo. Durante a ação, agentes encontraram diversas peças sem origem comprovada. De acordo com os agentes, o estabelecimento funcionava sem alvará e registro de CNPJ.
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Pai e filho, responsáveis pelo ferro-velho, foram presos em flagrante e vão responder pelos crimes de receptação qualificada e crime ambiental.
Os policiais chegaram ao local por volta das 9h40. De acordo com a equipe responsável pela operação, a quantidade de material acumulado no terreno é tão grande que a remoção e limpeza devem levar cerca de três dias.
As investigações prosseguem para apurar a origem dos materiais apreendidos.
*Sob supervisão de Cyntia Fonseca