Inteligência artificial faz análise do Disque Denúncia ficar 48 vezes mais rápida

Com aporte de R$ 600 mil organização renovou parque tecnológico e implantou aplicação capaz de realizar em minutos cerca 1,38 milhão de combinações em 3 milhões de denúncias acumuladas*

O Disque Denúncia do Rio de Janeiro apresentou uma nova aplicação de inteligência artificial integrada à Dora, sua assistente virtual, viabilizada por um aporte de R$ 600 mil realizado pela BAT Brasil. A personagem, que já participa de todas as campanhas da organização, agora poderá apoiar a análise de dados em tempo real, com leitura, classificação, acompanhamento e alerta de tudo o que for recebido pelo canal de denúncias, considerando inclusive a base de mais de 3 milhões de denúncias recebidas pela plataforma desde 1995, quando foi criada.

A parceria reforça o apoio da BAT Brasil ao ecossistema de segurança pública, principalmente a iniciativas que promovam o uso de tecnologia e inteligência na para prevenção da criminalidade. Os recursos destinados pela empresa foram usados pelo Disque Denúncia na renovação de seu parque tecnológico e na aceleração do desenvolvimento da ferramenta de IA. O objetivo foi ampliar a capacidade de recebimento de denúncias, processamento, triagem e análise de dados. Uma consulta típica caiu de cerca de 240 minutos para aproximadamente 5 minutos, com resposta até 48 vezes mais rápida.

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“A tecnologia está no centro da nossa estratégia de inovação e é uma ferramenta fundamental para gerar impacto positivo na sociedade. Encontramos nesta parceria uma convergência muito clara entre a missão do Disque Denúncia e aquilo que a BAT Brasil pode oferecer de mais relevante: conhecimento, investimento e tecnologia para ampliar a eficiência na análise de dados e fortalecer iniciativas que contribuem para a segurança pública. Temos uma relação histórica com o estado do Rio de Janeiro e acreditamos que apoiar soluções inovadoras como a Dora é uma forma concreta de contribuir para um ambiente mais seguro para todos”, afirmou a CEO da BAT Brasil, Claudia Woods.

O diretor-geral do Disque Denúncia, Renato Almeida, destacou que a iniciativa reforça a combinação entre experiência humana e tecnologia para dar mais eficiência à rotina analítica da instituição, sem substituir o olhar técnico das equipes. Na prática, o time de analistas que antes fazia uma análise estática, um retrato de um momento, agora pode programar a ferramenta para organizar as informações, mapear temas sensíveis, rodar consultas parametrizadas de forma automatizada em tempo real.

“Essa parceria com a BAT Brasil nos permitiu dar um salto de capacidade analítica. Saímos de um modelo em que cada pergunta exigia mobilizar especialistas para buscar, tratar e transformar os dados para outro em que a informação pode ser consultada em linguagem natural e apresentada visualmente em minutos. Isso fortalece o trabalho dos nossos analistas, amplia nossa capacidade de acompanhamento em tempo real e representa um avanço importante para a sociedade em geral”, declarou o diretor-geral do Disque Denúncia.

Cinco ganhos do Disque Denúncia com a IA*

• Mais velocidade nas análises: uma consulta típica caiu de cerca de 240 minutos para aproximadamente 5 minutos, com resposta até 48 vezes mais rápida.

• Redução do tempo de produção: no caso comparado, houve queda de 97,9% no tempo necessário para gerar a análise.

• Mais capacidade analítica: em certos recortes, o sistema pode explorar até 1.382.400 combinações dimensionais, cruzando assunto, território, hora e período.

• Mais eficiência do trabalho especializado: em um cenário de 10 solicitações por mês, a ferramenta pode liberar cerca de 470 horas por ano, o equivalente a quase 59 jornadas de oito horas.

• Acompanhamento contínuo da operação: indicadores que antes eram vistos depois, como o congestionamento dos canais de denúncia, podem ser acompanhados em tempo real, permitindo redução de gargalos e maior otimização.

*Cálculos realizados com base em exemplos reais da rotina do Disque Denúncia.