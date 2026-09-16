Polícia Civil fecha central de golpes contra pensionistas do INSS em São Gonçalo

A Polícia Civil prendeu três pessoas em flagrante após localizar uma central clandestina suspeita de aplicar golpes contra beneficiários e pensionistas do INSS de todo o país, em São Gonçalo. A operação aconteceu na tarde desta terça-feira (15), em um imóvel na Rua Sete de Setembro, no bairro Gradim.

Segundo a polícia, o local funcionava como uma espécie de central de atendimento, com diversas estações de trabalho em funcionamento. No momento da ação, os agentes encontraram Rômulo Marinho Menezes, Letícia Duarte Gatto de Oliveira e Carla Patrícia Cardoso Mattos usando notebooks conectados a sistemas informatizados.

De acordo com as investigações, o grupo abordava beneficiários do INSS com a promessa de cancelar dívidas de cartões de benefícios consignados. Para aplicar o golpe, os suspeitos fariam, sem o conhecimento dos segurados, um empréstimo pessoal utilizando a margem disponível.

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Quando o dinheiro era depositado na conta da vítima, os golpistas a convenciam a transferir o valor para contas de terceiros, indicadas durante o contato. Dessa forma, segundo a polícia, o beneficiário acabava com o dinheiro retirado da conta e ainda com uma nova dívida referente ao empréstimo.

Após a chegada dos policiais, uma perícia foi realizada no imóvel pelo Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de São Gonçalo (PRPTC/SG). O material encontrado no local foi recolhido e encaminhado para a unidade policial.

Os três foram levados para a delegacia e autuados em flagrante por associação criminosa. Eles permanecem à disposição da Justiça.