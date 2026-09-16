Ladrão de joias é preso e comparsa procurado após tentativa de latrocínio em Caxias

Nesta terça-feira (15), o Disque Denúncia (2253-1177) divulga um cartaz de procurado para ajudar nas investigações da 59ª DP (Duque de Caxias), com o objetivo de obter informações que possam levar à localização e prisão do criminoso João Victor Pereira Ramos, conhecido como “Jota ou Rato”, de 25 anos. Ele está ligado à Organização Criminosa Comando Vermelho (CV) e atua na Favela do Lixão, considerada um dos redutos de criminosos envolvidos em roubos de veículos, cargas e a pedestres em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele é tido como foragido da Justiça e está registrado no sistema penitenciário como “Alta Periculosidade”, além de estar envolvido em vários roubos de joias de ouro no município de Duque de Caxias.

Nesta terça-feira (15), a Polícia Civil, através da 59ª DP (Duque de Caxias), prendeu Wendel Ferreira Aranha, conhecido como “Aranha ou Spider”, apontado como um dos principais ladrões de joias e parceiro de “Rato”. A prisão de “Aranha” ocorreu após investigações sobre uma tentativa de latrocínio que ocorreu no último domingo (13), no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto. Durante essa tentativa de roubo de um cordão de ouro, a vítima foi baleada na cabeça e está internada em estado grave. Segundo a Polícia Civil, “Rato” abordou a vítima com uma arma, enquanto “Aranha” atuou como apoio, e estava em uma segunda motocicleta, dando suporte à execução do roubo e à fuga.

Os agentes da delegacia iniciaram a análise das circunstâncias do crime e avançaram por meio de trabalho de inteligência e imagens de câmeras de segurança. Com essas informações, os agentes conseguiram identificar os envolvidos e os veículos utilizados na ação. Wendel possui 11 antecedentes criminais e é considerado, de acordo com a polícia, um dos principais ladrões ao lado de “Rato” na cidade de Duque de Caxias.

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Atualmente, “Jota ou Rato” está em liberdade condicional. Ele é primo do traficante falecido Charles Jackson Neres Batista, conhecido como “Charlinho do Lixão”, que foi o chefe do tráfico de drogas do Comando Vermelho na Favela do Lixão e em outras comunidades de Duque de Caxias. Após a sua morte de “Charlinho” em 2019, e quando de sua prisão em dezembro de 2020, ele era considerado uma das principais lideranças do tráfico de drogas no Lixão.

Após o roubo ocorrido no último dia 13, em desfavor de João Victor Ramos, foi emitido um mandado de prisão pelo Plantão Judiciário, sendo este uma prisão temporária pelo crime de Roubo Qualificado. Ele também tem outros três mandados de prisão contra si, um pela 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias, caracterizando-se como prisão preventiva por Homicídio Simples, e outro pela 2ª Vara Criminal da regional Madureira, sendo uma prisão definitiva decorrente de condenação transitada em julgado pelo crime previsto no § 1º do Artigo 16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), recebendo uma pena de 3 anos de reclusão, além de um mandado da Vara de Execuções Penais (VEP), referente a uma pena definitiva por Receptação e Resistência, restando 1 ano, 0 meses e 29 dias de condenação. O regime prisional estabelecido para ele é semiaberto.

A colaboração da comunidade é muito importante para ajudar as forças de segurança a encontrar criminosos que estão nas ruas de forma irregular. Se você notar atividades suspeitas ou souber onde está alguém que desobedece ordens judiciais, pode fazer uma denúncia de forma anônima e segura.

Para isso, use o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ele garante sigilo total sobre a identidade de quem liga.