Polícia Civil prende trio de quadrilha especializada em roubos de veículos

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF), em ação integrada com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria de Segurança Pública de Duque de Caxias, prenderam, nesta terça-feira (15), três homens ligados a uma quadrilha especializada em roubos de veículos na região.

A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência realizado pela DRFA-BF em conjunto com o Centro Integrado de Monitoramento por Câmeras de Duque de Caxias (Smart Duque). A troca de informações em tempo real entre as instituições permitiu acompanhar os deslocamentos de um veículo roubado no dia 1º de setembro, em Parada de Lucas, e identificar a movimentação do grupo.

Segundo as investigações, três criminosos abordaram a vítima e roubaram o automóvel, além de um telefone celular e um relógio. A partir dos dados de rastreamento e das informações de inteligência compartilhadas entre as equipes, policiais civis passaram a monitorar o veículo e mantiveram contato permanente com agentes da PRF e do setor de inteligência da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias.

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Durante as diligências, os três homens foram localizados na Avenida Vigário Geral, quando, segundo as investigações, se preparavam para realizar novos roubos na região. Na abordagem, os agentes apreenderam um revólver, duas réplicas de pistola e três celulares.

Os presos são investigados por diversos roubos de veículos praticados na região e foram reconhecidos por vítimas na sede da DRFA-BF. A unidade especializada dará continuidade às apurações para identificar outros crimes praticados pelo grupo.