Polícia Civil deflagra operação contra expansão do Comando Vermelho em Paraty

A Operação Alba busca atingir as estruturas operacional e financeira do grupo e interromper as atividades criminosas relacionadas à atuação do Comando Vermelho em Paraty - Foto: Divulgação

A Operação Alba busca atingir as estruturas operacional e financeira do grupo e interromper as atividades criminosas relacionadas à atuação do Comando Vermelho em Paraty - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) deflagraram, nesta quarta-feira (16), a Operação Alba contra a expansão da facção criminosa Comando Vermelho em Paraty, na Costa Verde fluminense. A ação conta com apoio de agentes do 5º Departamento de Polícia de Área (5º DPA) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ). Os mandados são cumpridos em Paraty, na Capital e em Nova Iguaçu.

As investigações apontam que integrantes do Comando Vermelho passaram a atuar na região impondo regras e explorando atividades criminosas. Entre as práticas identificadas estão a cobrança de taxas de comerciantes e prestadores de serviços, incluindo barqueiros, como condição para o exercício das atividades, além da exploração de pontos de venda de drogas.

As equipes da DRE-CAP e do 5º DPA atuam de forma integrada no cumprimento simultâneo dos mandados de prisão e de busca e apreensão. As medidas têm como objetivo reunir novas provas, identificar outros envolvidos e avançar na apuração da estrutura mantida pela organização criminosa.

A Operação Alba busca atingir as estruturas operacional e financeira do grupo e interromper as atividades criminosas relacionadas à atuação do Comando Vermelho em Paraty.

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