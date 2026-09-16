Homem é preso após ser flagrado com porta de alumínio furtada em Niterói - Foto: Divulgação

Homem é preso após ser flagrado com porta de alumínio furtada em Niterói - Foto: Divulgação

Um homem de 41 anos foi preso após ser flagrado carregando uma porta de alumínio furtada, na madrugada desta quarta-feira (16), no Centro de Niterói. O suspeito foi localizado na Avenida Marquês do Paraná após ser acompanhado por um morador que havia ouvido de um vizinho que ele tinha sido vítima de furto.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência aconteceu por volta das 3h. O morador contou aos agentes que havia visto o homem transportando a porta e passou a acompanhá-lo desde a Travessa Santos Dumont, em Icaraí.

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O próprio morador conseguiu abordar e conter o suspeito, que estava com a porta de alumínio. Policiais do 12º BPM foram acionados e levaram os envolvidos e o material recuperado para a 76ª DP (Centro).

Após ser ouvido pela autoridade policial, o homem permaneceu preso. De acordo com o registro, ele possui três anotações criminais por furto e uma por roubo.