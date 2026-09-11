Vem aí: São Gonçalo Fest terá Ferrugem, Belo, Mumuzinho, Tiee e mais
Palco dos shows já está sendo montado na Arena São Gonçalo, em Alcântara
A população gonçalense poderá curtir mais uma edição do São Gonçalo Fest, evento gratuito que acontecerá entre os dias 17 e 21 deste mês. O palco, que vai receber diversos artistas, já está sendo montado na Arena São Gonçalo, em Alcântara.
O evento é realizado pela Dual Produções, com apoio institucional da Prefeitura de São Gonçalo. O festival foi um sucesso nos últimos quatro anos, reunindo milhares de pessoas em shows de diferentes nomes da música brasileira.
Entre os artistas já confirmados para o evento deste ano estão Belo, Mumuzinho, Tiee, Manu Bahtidão, Ferrugem, Matheus & Kauan, Comunidade Colo de Deus e Aline Barros.
Os portões do espaço estarão abertos a partir das 18h nos cinco dias. Cabe destacar que o evento é gratuito, voltado para pessoas de todas as idades, sendo que menores devem estar acompanhados pelos responsáveis legais.
Programação:
17/9 (quinta-feira) – Comunidade Católica Colo de Deus
18/9 (sexta-feira) – Belo e Mumuzinho
19/9 (sábado) – Tiee e Manu Bahtidão
20/9 (domingo) – Ferrugem e Matheus & Kauan
21/9 (segunda-feira) – Aline Barros
A Arena São Gonçalo fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá), em Alcântara.
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