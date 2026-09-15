O que se sabe até agora sobre a morte do PM executado a tiros no Centro de São Gonçalo
Rayllan Machado Carino, de 36 anos, estava de folga e havia acabado de sair de uma academia quando foi atacado; nenhum suspeito foi preso
O cabo da Polícia Militar Rayllan Machado Carino, de 36 anos, foi morto a tiros na tarde dessa segunda-feira (14), no Centro de São Gonçalo. O policial estava de folga e havia acabado de sair de uma academia próxima ao Partage Shopping quando foi atacado.
O crime aconteceu por volta das 15h20, no cruzamento da Rua Simeão Custódio com a Avenida Presidente Kennedy, em uma área de grande movimentação.
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Imagens de câmeras de segurança mostram um carro parando na via e um homem armado descendo do veículo e seguindo em direção ao policial para efetuar os disparos. No vídeo, também é possível ver um segundo homem saindo do carro e atirando contra Rayllan, mesmo com ele já caído no chão.
O ataque provocou correria entre as pessoas que estavam na região. Uma loja próxima ao local do crime foi atingida e teve a vidraça destruída. Após o crime, os suspeitos fugiram de carro em direção à BR-101.
Rayllan foi socorrido por policiais e levado ao Pronto-Socorro Central, no bairro Zé Garoto, mas não resistiu aos ferimentos.
O policial era morador de Neves e estava lotado no 1º BPM (Venda da Cruz). Durante a carreira, o policial também atuou em diferentes unidades da PM, como os batalhões de São Cristóvão, Praça da Harmonia, Alcântara, Jacarepaguá e Maré. Ele também integrou o Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM).
Investigação
A autoria e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que analisa as imagens de segurança e busca identificar os responsáveis pelo ataque. Até o momento, não há informação sobre prisões.
Rayllan já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em setembro de 2025, no bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo. Na ocasião, ele foi baleado e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por cirurgia.