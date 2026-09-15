O que se sabe até agora sobre a morte do PM executado a tiros no Centro de São Gonçalo

Marca de tiro em loja ao lado de onde PM foi executado - Foto: Yuri Messias

Marca de tiro em loja ao lado de onde PM foi executado - Foto: Yuri Messias

O cabo da Polícia Militar Rayllan Machado Carino, de 36 anos, foi morto a tiros na tarde dessa segunda-feira (14), no Centro de São Gonçalo. O policial estava de folga e havia acabado de sair de uma academia próxima ao Partage Shopping quando foi atacado.

O crime aconteceu por volta das 15h20, no cruzamento da Rua Simeão Custódio com a Avenida Presidente Kennedy, em uma área de grande movimentação.

Esquina em que PM foi executado no Centro de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

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Imagens de câmeras de segurança mostram um carro parando na via e um homem armado descendo do veículo e seguindo em direção ao policial para efetuar os disparos. No vídeo, também é possível ver um segundo homem saindo do carro e atirando contra Rayllan, mesmo com ele já caído no chão.

O ataque provocou correria entre as pessoas que estavam na região. Uma loja próxima ao local do crime foi atingida e teve a vidraça destruída. Após o crime, os suspeitos fugiram de carro em direção à BR-101.

Marca de tiro em loja ao lado de onde PM foi executado | Foto: Yuri Messias

Rayllan foi socorrido por policiais e levado ao Pronto-Socorro Central, no bairro Zé Garoto, mas não resistiu aos ferimentos.

O policial era morador de Neves e estava lotado no 1º BPM (Venda da Cruz). Durante a carreira, o policial também atuou em diferentes unidades da PM, como os batalhões de São Cristóvão, Praça da Harmonia, Alcântara, Jacarepaguá e Maré. Ele também integrou o Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM).

O PM foi identificado como Rayllan Machado Carino, tinha 36 anos, e servia no 1ºBPM (Venda da Cruz) | Foto: Divulgação

Investigação

A autoria e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que analisa as imagens de segurança e busca identificar os responsáveis pelo ataque. Até o momento, não há informação sobre prisões.

Rayllan já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em setembro de 2025, no bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo. Na ocasião, ele foi baleado e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por cirurgia.