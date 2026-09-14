Vídeo mostra momento em que pizzaiolo é baleado na cabeça durante abordagem policial em Niterói

Familiares e amigos estiveram na porta do Hospital onde a vítima está internada - Foto: Yuri Messias

Familiares e amigos estiveram na porta do Hospital onde a vítima está internada - Foto: Yuri Messias

Um vídeo obtido pelo jornal O GLOBO mostra a abordagem policial que terminou com o pizzaiolo Danilo Jander Francisco Alves, de 26 anos, baleado na cabeça, na noite do último sábado (12), em Icaraí, Niterói.

Nas imagens, Danilo aparece pilotando sua moto e para ao se aproximar de um congestionamento. Um dos policiais se aproxima e lança um jato de spray, que aparenta ser de pimenta, contra o motociclista. Pouco depois, o segundo militar chega e dispara contra Danilo, que é atingido na cabeça. O rapaz cai junto com a motocicleta.





Câmera de segurança flagrou chegada da polícia, o disparto e o socorro da vítima Reprodução/O Globo

Autor: Reprodução/O Globo

O policial responsável pelo tiro foi preso e encaminhado para uma unidade prisional da própria corporação. A Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso e instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias da ocorrência.

➔ Motoboy é baleado durante abordagem em Icaraí, Zona Sul de Niterói

Segundo o Segurança Presente, os policiais teriam iniciado um cerco após o motociclista desobedecer a uma ordem de parada durante o patrulhamento em Icaraí. Ainda de acordo com o órgão, durante a abordagem, um dos agentes efetuou o disparo que atingiu o jovem.

Protesto

Familiares, amigos e motoboys da região fizeram uma manifestação, nesta segunda-feira (14), no Fonseca, em Niterói, após a abordagem policial que terminou com o pizzaiolo baleado na cidade.

Tio do jovem, Douglas William Alves afirmou que o sentimento da família é de completa revolta.

“Nenhum trabalhador sai de casa para tomar um tiro na cabeça. Sentimento de revolta.”

Para Rosane Mathias, tia do jovem, um dos últimos momentos compartilhados por Danilo antes de sair para trabalhar tornou a situação ainda mais dolorosa.

“O último status dele no WhatsApp foi o irmãozinho de cinco anos entregando uma garrafa de café para ele ir trabalhar. Parece um pesadelo que não tem fim”, contou.

Danilo permanece internado em estado grave, segundo a família. Ele aguarda os resultados de novos exames.