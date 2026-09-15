Polícia Civil investiga grupo suspeito de aplicar golpes com falsa revisão de juros

A investigação começou após uma vítima procurar a delegacia e relatar que foi atraída pela promessa de reduzir os juros de um empréstimo - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

A investigação começou após uma vítima procurar a delegacia e relatar que foi atraída pela promessa de reduzir os juros de um empréstimo - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Policiais civis da 52ª DP (Nova Iguaçu) realizaram, nesta terça-feira (15), uma operação contra um grupo suspeito de aplicar golpes por meio de uma empresa de consultoria que oferecia suposta redução de juros de empréstimos consignados.

Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em seis endereços no Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo.

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A investigação começou após uma vítima procurar a delegacia e relatar que foi atraída pela promessa de reduzir os juros de um empréstimo. Durante o atendimento, ela entregou documentos pessoais e realizou uma biometria facial, acreditando que o procedimento fazia parte da suposta revisão financeira.

Segundo a investigação, os dados foram usados para contratar, sem autorização, um financiamento de R$ 80 mil para a compra de um veículo de luxo. A vítima afirma que nunca comprou ou sequer teve contato com o carro. As parcelas do financiamento passaram a ser descontadas de sua conta.

As diligências apontaram que o grupo teria divisão de tarefas, desde a captação das vítimas e coleta de documentos até a realização das biometrias e movimentação do dinheiro obtido com as fraudes.

Durante a operação, os policiais buscam celulares, computadores, documentos e outros materiais que possam ajudar a identificar os envolvidos e possíveis novas vítimas. Os equipamentos apreendidos serão analisados pela polícia.

As investigações continuam para identificar outros integrantes e verificar se o grupo aplicou golpes semelhantes em outras pessoas.