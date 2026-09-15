Milícia em Itaboraí: MPRJ mira suspeitos de extorquir moradores de condomínio

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) realiza, nesta terça-feira (15), uma operação para investigar suspeitos de envolvimento na formação de uma milícia e na extorsão de moradores de um condomínio residencial em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

A ação cumpre três mandados de busca e apreensão autorizados pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa. As diligências são realizadas por agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), com apoio de policiais do 35º Batalhão de Polícia Militar, em imóveis residenciais e em uma empresa, todos localizados em Itaboraí.

As investigações começaram após denúncias anônimas recebidas pelo Ministério Público. Segundo os relatos, o síndico de um condomínio teria sido ameaçado por homens armados e pressionado a contratar uma empresa específica para prestar serviços de segurança privada.

Antes disso, o condomínio pagava diretamente aos vigilantes que atuavam no local. Após a suposta coação, a empresa indicada passou a ser responsável pelo serviço.

De acordo com as investigações, porém, a rotina de segurança não teria mudado. Os mesmos vigilantes continuaram trabalhando, com as mesmas escalas e equipamentos. A principal diferença estaria no valor cobrado: o serviço teria passado a custar o dobro do que era pago anteriormente.

O material apreendido durante a operação poderá ajudar os investigadores a esclarecer a atuação dos suspeitos e a identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

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