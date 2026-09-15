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Milícia em Itaboraí: MPRJ mira suspeitos de extorquir moradores de condomínio

As investigações começaram após denúncias anônimas recebidas pelo Ministério Público

relogio min de leitura | Redação
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro -

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) realiza, nesta terça-feira (15), uma operação para investigar suspeitos de envolvimento na formação de uma milícia e na extorsão de moradores de um condomínio residencial em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

A ação cumpre três mandados de busca e apreensão autorizados pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa. As diligências são realizadas por agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), com apoio de policiais do 35º Batalhão de Polícia Militar, em imóveis residenciais e em uma empresa, todos localizados em Itaboraí.

As investigações começaram após denúncias anônimas recebidas pelo Ministério Público. Segundo os relatos, o síndico de um condomínio teria sido ameaçado por homens armados e pressionado a contratar uma empresa específica para prestar serviços de segurança privada.

Antes disso, o condomínio pagava diretamente aos vigilantes que atuavam no local. Após a suposta coação, a empresa indicada passou a ser responsável pelo serviço.

De acordo com as investigações, porém, a rotina de segurança não teria mudado. Os mesmos vigilantes continuaram trabalhando, com as mesmas escalas e equipamentos. A principal diferença estaria no valor cobrado: o serviço teria passado a custar o dobro do que era pago anteriormente.

O material apreendido durante a operação poderá ajudar os investigadores a esclarecer a atuação dos suspeitos e a identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

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Tags:

crime organizado Extorsão Gaeco Investigação Criminal Itaboraí milícias

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