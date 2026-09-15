Homem condenado por roubo é preso pela Polícia Civil em São Gonçalo

Os agentes chegaram ao suspeito após levantamento de informações e cruzamento de dados do setor de inteligência - Foto: Divulgação/ Polícia civil

Os agentes chegaram ao suspeito após levantamento de informações e cruzamento de dados do setor de inteligência - Foto: Divulgação/ Polícia civil

Um homem condenado pelo crime de roubo foi preso nessa segunda-feira (14) por policiais da 72ª DP (São Gonçalo), no bairro Mutuá, em São Gonçalo.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi condenado por um roubo cometido no município. Ele também possui anotações criminais por associação para o tráfico de drogas e lesão corporal.

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Os agentes chegaram ao suspeito após levantamento de informações e cruzamento de dados do setor de inteligência.

Durante as diligências, os policiais monitoraram possíveis endereços e rotas ligadas ao homem até localizá-lo.