Policial militar é executado a tiros de fuzil, em plena luz do dia, no Centro de São Gonçalo

A vítima deixava a academia de ginástica e acabou surpreendida por um homem, com colete a prova de balas que portava um fuzil - Foto: Divulgação

A vítima deixava a academia de ginástica e acabou surpreendida por um homem, com colete a prova de balas que portava um fuzil - Foto: Divulgação

Em uma ação audaciosa dos criminosos, um policial militar foi executado, na tarde dessa segunda-feira (14), no Centro de São Gonçalo, logo após deixar a academia de musculação e ginástica, na Avenida Presidente Kennedy. O crime aconteceu em um local de grande movimentação, na região e de grande concentração comercial na cidade. Segundo informações iniciais obtidas pela polícia, a vítima foi surpreendida por um homem que portava um fuzil e usava colete a prova de balas. o criminoso se aproximou e fez vários disparos contra a vítima.

O policial ainda chegou a ser socorrido para o Pronto Socorro de são Gonçalo (PSSG), onde já chegou sem vida. Equipes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram mobilizados e fizeram rondas pela região em busca do executor, que, segundo testemunhas, fugiu em um carro de passeio em direção à Rodovia BR-101. Pelo menos mais uma pessoa teria participado da execução. Equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram acionadas e iniciaram os procedimentos para identificar o policial registrar o caso na especializada.

Ainda não se sabe a identificação do policial, que era tinha a patente de cabo e seria lotado em um dos batalhões da Polícia Militar de São Gonçalo.

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