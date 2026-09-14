PM executado no Centro de São Gonçalo tinha patente de cabo e servia em batalhão da região

O PM executado a tiros de fuzil, no Centro de São Gonçalo, na tarde dessa segunda-feira (14) foi identificado como Rayllan Machado Carino, que tinha 36 anos, e servia no 1ºBPM (Venda da Cruz), segundo a Polícia Militar do Estado do Rio. Os responsáveis pela execução agiram de forma planejada, como se já conhecessem os hábitos da vítima, que foi surpreendida ao sair da academia de ginástica e musculação na Avenida Presidente Kennedy, em um ponto de grande concentração de pessoas.

Imagens de rua do local captaram o momento em que o cabo sai da academia e leva vários tiros. Os disparos que mataram o cabo saíram de um carro de passeio, onde estariam duas pessoas. Após fazer os disparos, os criminosos fugiram pelo Mutuá, em direção a Rodovia BR-101.

O policial ainda chegou a ser socorrido para o Pronto Socorro de são Gonçalo (PSSG), onde já chegou sem vida. Equipes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram mobilizadas e chegaram a fazer rondas, mas não localizaram os criminosos. Equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram acionadas e iniciaram os procedimentos de investigação sobre o caso.

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