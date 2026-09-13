Motoboy é baleado durante abordagem em Icaraí, Zona Sul de Niterói

Motoboys, colegas de trabalho e moradores se reuniram no local para protestar - Foto: Reprodução

Motoboys, colegas de trabalho e moradores se reuniram no local para protestar - Foto: Reprodução

Um motoboy foi baleado após uma abordagem de agentes do programa Segurança Presente na noite deste sábado (12), na Rua Mariz e Barros, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Segundo informações preliminares, ele teria sido atingido por um disparo na cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h10 e levou o motoboy para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Segundo a unidade, ele está internado em estado grave.

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A vítima foi identificada como Danilo Jander Francisco Alves, de aproximadamente 25 anos. Segundo testemunhas, ele trabalha como entregador por aplicativo e seguia para o trabalho quando foi abordado pelos agentes.

Após a ocorrência, a Rua Mariz e Barros foi interditada. Motoboys, colegas de trabalho e moradores se reuniram no local para protestar. Entregadores também realizaram uma manifestação pelas ruas de Icaraí.

Em nota, Assessoria de Imprensa do Segurança Presente informou que o motociclista foi baleado durante uma abordagem de policiais do Niterói Presente. De acordo com a nota, os agentes tentaram parar o homem, que teria desobedecido à ordem e fugido.

Durante o cerco, um dos policiais atirou e atingiu o motociclista. O agente responsável pelo disparo foi preso e levado para uma unidade prisional da corporação. A Corregedoria acompanha a investigação do caso.

* Em apuração