Motoboy é baleado durante abordagem em Icaraí, Zona Sul de Niterói
Segundo informações preliminares, jovem foi atingido na cabeça durante ação de agentes do Segurança Presente
Um motoboy foi baleado após uma abordagem de agentes do programa Segurança Presente na noite deste sábado (12), na Rua Mariz e Barros, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Segundo informações preliminares, ele teria sido atingido por um disparo na cabeça.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h10 e levou o motoboy para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Segundo a unidade, ele está internado em estado grave.
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A vítima foi identificada como Danilo Jander Francisco Alves, de aproximadamente 25 anos. Segundo testemunhas, ele trabalha como entregador por aplicativo e seguia para o trabalho quando foi abordado pelos agentes.
Após a ocorrência, a Rua Mariz e Barros foi interditada. Motoboys, colegas de trabalho e moradores se reuniram no local para protestar. Entregadores também realizaram uma manifestação pelas ruas de Icaraí.
Em nota, Assessoria de Imprensa do Segurança Presente informou que o motociclista foi baleado durante uma abordagem de policiais do Niterói Presente. De acordo com a nota, os agentes tentaram parar o homem, que teria desobedecido à ordem e fugido.
Durante o cerco, um dos policiais atirou e atingiu o motociclista. O agente responsável pelo disparo foi preso e levado para uma unidade prisional da corporação. A Corregedoria acompanha a investigação do caso.
* Em apuração