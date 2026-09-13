Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em São Gonçalo

Segundo a Polícia Civil, o homem foi encontrado em um ponto utilizado para a venda de entorpecentes - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, o homem foi encontrado em um ponto utilizado para a venda de entorpecentes - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Região dos Lagos (DRE-NSGRL) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (11), um homem suspeito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no bairro Coelho, em São Gonçalo.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi encontrado em um ponto utilizado para a venda de entorpecentes.

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Com ele, os agentes apreenderam 523 unidades de drogas, sendo 130 pedras de crack, 185 unidades de pó branco e 208 porções de erva seca.

Também foram apreendidos um rádio transmissor e um caderno com anotações relacionadas à atividade criminosa.

Além da prisão em flagrante, os policiais cumpriram contra o suspeito um mandado de prisão que estava pendente.