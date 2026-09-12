Mulher é encontrada morta em Maricá

Uma mulher de 60 anos foi encontrada morta dentro de uma piscina na tarde deste sábado (12), em uma residência localizada na Rua Abreu Sodré, no bairro Mumbuca, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo o registro da ocorrência, a vítima foi identificada como Verônica Coutinho Barbosa, nascida em 25 de novembro de 1965. O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil após uma equipe ser acionada pela 82ª DP (Mari8cá) para verificar uma ocorrência inicialmente tratada como suspeita de homicídio.

O primeiro atendimento no local foi realizado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O médico responsável pelo atendimento constatou a situação e a vítima foi retirada da piscina.

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Uma policial civil esteve no endereço e comunicou o caso à especializada, que determinou a adoção dos procedimentos necessários para a investigação e a remoção do corpo. As circunstâncias da morte ainda deverão ser esclarecidas pela Polícia Civil. Até o momento, o registro não confirma se houve crime ou se a morte ocorreu em decorrência de um acidente ou outra circunstância.

O corpo foi removido do mesmo endereço onde a vítima foi encontrada. A investigação deverá apurar as causas e as circunstâncias da morte.