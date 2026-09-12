Polícia Civil prende quadrilha que furtava celulares durante o Rock in Rio

A partir do trabalho de inteligência realizado pelas equipes, celulares foram recuperados e, em menos de uma hora, devolvidos às vítimas - Foto: Divulgação/governo do Estado do Rio

A partir do trabalho de inteligência realizado pelas equipes, celulares foram recuperados e, em menos de uma hora, devolvidos às vítimas - Foto: Divulgação/governo do Estado do Rio

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (11/09), quatro integrantes de uma quadrilha responsável por furtar celulares dentro do Rock in Rio. Os criminosos se passavam por frequentadores do evento e agiam em conjunto para subtrair os aparelhos. A partir do trabalho de inteligência realizado pelas equipes, celulares foram recuperados e, em menos de uma hora, devolvidos às vítimas. A ação ocorreu no âmbito do Núcleo de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (Nupatri), que atua em grandes eventos, com policiais entre o público para identificar e prender criminosos envolvidos, principalmente, em furtos e receptações de telefones.

Os policiais identificaram a atuação do grupo dentro do festival e passaram a monitorar os envolvidos. O trabalho permitiu localizar e prender os quatro criminosos logo após os crimes e recuperar os aparelhos. Parte dos celulares já foi restituída aos proprietários.

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De acordo com as investigações, os presos são de Belém, no Pará, e se dedicavam à prática de crimes patrimoniais durante grandes eventos. Diante dos fatos, o bando foi preso em flagrante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

A recuperação rápida dos celulares foi possível graças à atuação permanente das equipes do Nupatri e ao trabalho de inteligência desenvolvido durante o evento. Criado para reforçar a atuação da Polícia Civil em eventos de grande concentração de público, o núcleo emprega policiais civis à paisana, que permanecem entre os frequentadores para identificar criminosos e agir de forma estratégica contra furtos e outros crimes patrimoniais.