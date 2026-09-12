PM apreende rádio transmissor e drogas durante ação em comunidade de Niterói

Rádio transmissor e material entorpecente apreendidos pela PM, durante ação - Foto: Divulgação/ PMERJ

Rádio transmissor e material entorpecente apreendidos pela PM, durante ação - Foto: Divulgação/ PMERJ

Policiais militares apreenderam drogas e um rádio transmissor na Comunidade do Serrão, no bairro Cubango, em Niterói, nesta sexta-feira (11).

A ação foi realizada após informações recebidas pelo Disque Denúncia sobre tráfico de drogas na região.

Leia também: Adolescente é apreendido após roubo de carga de R$ 500 mil na Zona Norte do Rio

PMs são denunciados pela morte de médica após carro ser confundido com veículo suspeito na Zona Norte

Durante o patrulhamento, os agentes avistaram suspeitos, que fugiram para uma área de mata. Após buscas no local, os policiais encontraram 84 pinos de cocaína e um rádio transmissor.

A ocorrência foi encaminhada à 77ª DP (Icaraí).