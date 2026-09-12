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PM apreende rádio transmissor e drogas durante ação em comunidade de Niterói

Material foi encontrado na Comunidade do Serrão após informações do Disque Denúncia

relogio min de leitura | Redação
Rádio transmissor e material entorpecente apreendidos pela PM, durante ação
Rádio transmissor e material entorpecente apreendidos pela PM, durante ação -

Policiais militares apreenderam drogas e um rádio transmissor na Comunidade do Serrão, no bairro Cubango, em Niterói, nesta sexta-feira (11).

A ação foi realizada após informações recebidas pelo Disque Denúncia sobre tráfico de drogas na região. 

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Durante o patrulhamento, os agentes avistaram suspeitos, que fugiram para uma área de mata. Após buscas no local, os policiais encontraram 84 pinos de cocaína e um rádio transmissor.

A ocorrência foi encaminhada à 77ª DP (Icaraí).

Tags:

Tráfico de drogas

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